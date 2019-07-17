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ОП: Зеленский уже принял решение о замене 12 послов, в том числе посла Украины в США

17.07.2019 / 10:47
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины, уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

"В том числе, и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - сообщается в Telegram-канале Офиса президента Украины (ОП).

В ОП отмечают, что параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов.

"Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сообщили в ОП.

Источник

увольнение, послы, Зеленский
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