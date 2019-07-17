Большинство послов, которых хочет уволить Зеленский, "пересидели" в креслах

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге 16 июля.

"На сегодняшний день принято решение (об увольнении - ред.) по 12 послам, большинство из них находится значительно больший срок, чем традиционный срок для украинской дипломатии - в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше, а некоторые были назначены президентом не то, что предыдущим, а несколько ротаций президентов до этого", - сообщил он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что среди указанных послов послы изо всех регионов мира.

Пристайко также подчеркнул, что государственный секретарь МИД уже обзвонил послов, которых планируют уволить, поблагодарил за работу и предупредил о подписании соответствующих указов президента.

В то же время он отметил, что посольство Украины в России "остается в том состоянии, в котором есть" и им руководит временно поверенный по делам Украины в России.

Источник