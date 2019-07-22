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Зеленский уволил посла в США и еще десяток дипломатов

22.07.2019 / 12:58
Президент Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

 

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в одном из документов.

Кроме Чалого, уволены послы:

Марокко - Ярослав Коваль,
Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич,
Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук,
Армении - Петр Литвин,
Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляс,
Кипра - Борис Гуменюк,
Туркменистана - Валентин Шевалев,
Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская,
Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин,
Иордании - Сергей Пасько.

Ранее у Зеленского анонсировали отставку 12 дипломатов.

Напомним: 15 июля Офис президента Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса по замене 12 послов.

Внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко прояснил, что большинство из освобожденных послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

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увольнение, послы, Чалый, Зеленский
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