Зеленский уволил посла в США и еще десяток дипломатов

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в одном из документов.

Кроме Чалого, уволены послы:

Марокко - Ярослав Коваль,

Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич,

Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук,

Армении - Петр Литвин,

Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляс,

Кипра - Борис Гуменюк,

Туркменистана - Валентин Шевалев,

Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская,

Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин,

Иордании - Сергей Пасько.

Ранее у Зеленского анонсировали отставку 12 дипломатов.

Напомним: 15 июля Офис президента Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса по замене 12 послов.

Внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко прояснил, что большинство из освобожденных послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

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