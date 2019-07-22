На Волыни завершился фестиваль «Фавор», посвященный христианству в эпоху новых технологий

На Волыни 15-20 июля состоялся епархиальный молодежный православный фестиваль «Фавор».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, восьмой год подряд фестиваль в формате летнего лагеря проходил на побережье озера Тросное в Маневичском районе Волынской области.

Участие в фестивале приняли около 100 юношей и девушек в возрасте от 15 до 35 лет. Духовно молодежью здесь занимались священники Волынской епархии УПЦ, которые несут послушание молодежного служения.

Особенностью фестиваля «Фавор» является то, что каждый год его духовная составляющая и программа отдыха посвящены определенной теме. Тема нынешнего фестиваля – «Христианство во время современных информационных технологий», именно ее и обсуждали в течение недели с молодыми людьми священники Волынской епархии и приглашенные гости.

18 июля, в день памяти святого преподобного Сергия Радонежского, в лагере была отслужена Божественная литургия.

«Изюминкой» фестиваля в этот день стало выступление победителя конкурса «Голос страны-2017» священника УПЦ протоиерея Александра Клименко. Отец Александр исполнил несколько своих песен и пообщался с молодежью на довольно интересную тему – кто сейчас может быть «голосом Православной Церкви». По мнению священника, этим голосом Церкви в настоящее время может и даже должна быть именно православная молодежь.