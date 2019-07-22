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Зеленский: мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть

22.07.2019 / 11:46
Президент Владимир Зеленский считает, что украинские моряки не могут быть предметом обмена на россиян, которые удерживаются в Украине.

Об этом он заявил журналистам в Киеве во время презентации в Министерстве обороны мобильных жилых модулей для размещения военных в районе проведения ООС.

На вопрос, готова ли Украина вернуть или обменять главного редактор "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, украинский лидер ответил:

"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть.

Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду.

Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы".

Президент уточнил: "По поводу Вышинского, мы сказали, что если это первые нормальные шаги, если таковы условия – мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, – верните нам господина Сенцова. Мы написали: одновременно".

Напомним: ранее Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

В Кремле ответили, что первым шагом к этому могло бы стать возвращение в Россию Кирилла Вышинского.

Офис президента Владимира Зеленского озвучил предложение России: одновременно с освобождением Вышинского в Украине освободить Олега Сенцова в России.

Крымчанина Олега Сенцова задержали после аннексии и осудили в России в 2015 году к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористической группировки и руководстве ею. Украинского режиссера держат в колонии строгого режима "Белый медведь" на севере России.

Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который имеет двойное гражданство, в Украине подозревают в государственной измене и держат под арестом.

Источник 

Зеленский, пленные моряки
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