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ЦИК: парламентские выборы в Украине состоялись

22.07.2019 / 11:38
Внеочередные выборы народных депутатов Украины состоялись, при этом событий, которые бы поставили под сомнение их проведение, не было.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в понедельник, 22 июля.

"Таких событий, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было, она считается свершившейся", - сказала Слипачук и подчеркнула, что "выборы парламентские состоялись".

Сейчас, по ее словам, ЦИК перешел к процессу подсчета голосов и дальнейшему приему протоколов ОИК.

Напомним, 21 июля в Украине проходило голосование на внеочередных парламентских выборах.

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выборы, ЦИК
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