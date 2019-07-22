ЦИК: парламентские выборы в Украине состоялись

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в понедельник, 22 июля.

"Таких событий, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было, она считается свершившейся", - сказала Слипачук и подчеркнула, что "выборы парламентские состоялись".

Сейчас, по ее словам, ЦИК перешел к процессу подсчета голосов и дальнейшему приему протоколов ОИК.

Напомним, 21 июля в Украине проходило голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник