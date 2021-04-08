Войти | Зарегистрироваться
12:36

четверг,
08 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

08.04.2021 / 11:16
Увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз", - рассказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" 7 апреля.

Спикер отметил, что решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае, подчеркнул он.

"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе – Миколу Точицкого, посла в Ираке – Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме – Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике – Вадима Вахрушева.

Соответствующие указы №142/2021, №143/2021, №144/2021, №145/2021, №147/2021 опубликованы на сайте главы государства от 6 апреля.

Источник

увольнение, послы, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 апреля
7 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.