Стамбульский театр абсурда: В УПЦ объяснили, зачем Фанар разрешил ПЦУ канонизировать святителя Луку

Разрешение Патриарха Варфоломея Православной Церкви Украины канонизировать святителя Луку (Войно-Ясенецкого) является «театром абсурда», так как сам святой при жизни боролся с неканоническими религиозными структурами.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Следующим действием Фанара на подмостках созданного им театра украинского церковного абсурда стала перемена декораций с драматических на комические. Окончательной потерей разума и здравого смысла является последнее заявление фараонитов о том, что они разрешают канонизировать ПЦУ святителя Луку Крымского. Того самого святителя, который всю свою жизнь боролся с обновленцами и самосвятами, слепком которых является та религиозно – политическая структура, которая называет себя ПЦУ», - написал владыка.

Он объяснил, что святые, которые уже канонизированы в любой Поместной Церкви не нуждаются в повторном факте канонизации со стороны другой церковной структуры. УПЦ в 1996 году канонизировала святителя Луку, а РПЦ объявила о факте канонизации другим Церквям с просьбой внести его в свои святцы.

«По всей видимости, это демонстрация полной зависимости ПЦУ от Фанара, своего рода элипсикефалия (ελλείψεις – недостаток, дефицит, отсутствие, κεφαλή – голова), по простому - безголовье. А также пренебрежительное отношение к общепринятым нормам церковного общежития турецкого верноподданного, признаваемого как патриарх Стамбула», - подчеркнул митрополит.

Владыка Лука считает, что ни Константинополь, ни ПЦУ не могут иметь отношения к святителю Луке, который служил в Русской Православной Церкви.

«А какое отношение Константинополь или ново созданная религиозная химера вообще имеют к святителю Луке, который служил в Русской Православной Церкви и никогда клириком той или другой структуры не был?», - спрашивает Запорожский митрополит.

Архиерей напомнил, что «когда Бог забирает у кого-то разум, то на это пустое место приходит дьявол и наполняет его своей «логикой». Стамбульский театр абсурда пишет свою пьесу по определенному сценарию, преследуя свои конкретные цели. Святителя Луку Войно-Ясенецкого весьма почитают в Греции. В свете последних заявлений патриарха Варфоломея о возможном признании ПЦУ Элладской Церковью, он таким образом решил продемонстрировать грекам, что в ПЦУ почитаются не только украинские политические деятели с сомнительной в нравственном отношении биографией, но даже и те святые, которые имеют авторитет среди греков. Фанар хочет доказать всему православному миру, что манекен восковой фигуры ПЦУ на самом деле является живым человеком, потому что смотрится на политической витрине не хуже, чем обычные люди", - рассказал митрополит Лука.

Вместе с тем, архиерей уверил, что «мы (УПЦ, - ред.) молимся, чтобы Бог вразумил стамбульских марионеток заокеанских кукловодов и их сателлитов в Украине чаще читать Новый Завет и обратиться от политических басен к Живой вере и Живому Богу. Тогда у них также появится надежда стать православными не по названию, а в действительности, и не лишится уготованного им места в Церкви Христовой», - подытожил иерарх.