Войти | Зарегистрироваться
12:35

среда,
17 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель Болгарской Православной Церкви провел закрытое совещание по «украинскому вопросу»

17.07.2019 / 11:47
Предстоятель Болгарской Православной Церкви провел закрытое совещание по «украинскому вопросу»
Совещание Источник: bg-patriarshia.bg
После взаимных приветствий и обсуждения общих вопросов встреча продолжилась за закрытыми дверями

Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит 16 июля провел совещание по противодействию ересям и сектам, участники которого искали пути решения «украинского вопроса».

Как сообщается на сайте Болгарской Патриархии, в обсуждении приняли участие также иерарх Кипрской Православной Церкви епископ Карпасский Христофор и президент Российской ассоциации центров изучения сект профессор Александр Дворкин.

После взаимных приветствий и обсуждения общих вопросов встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее, 20 мая, Патриарх Неофит встретился с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Кипра Хризостомом II, который взял на себя роль посредника в разрешении «украинского вопроса».

Позднее представитель Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил прибыл на торжества по случаю дня тезоименитства Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, на которых, по его словам, он чувствовал себя «среди исповедников веры».

Источник: Inpress.ua
православие, Болгария
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.