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В Болгарии не будут закрывать храмы на Пасху из-за коронавируса

10.04.2020 / 12:27
В Болгарии не будут закрывать храмы на Пасху из-за коронавируса
Болгарская Церковь Источник: Болгарская Церковь
После встречи с Патриархом Неофитом и Священным Синодом Болгарской Православной Церкви Борисов заявил, что не станет закрывать храмы на Пасху

Патриарх Болгарский Неофит, Священный Синод Болгарской Православной Церкви и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили вопрос совершения пасхальных богослужений в условиях карантина.

Как сообщается на сайте Болгарской Церкви, премьер-министр рассказал иерархам, что пик эпидемии коронавируса в стране ожидают в период пасхальных торжеств и призвал усилить меры профилактики коронавируса.

Болгарское духовенство приняло решение в этот раз на Вербное воскресенье не раздавать верующим пальмы, вербы и цветы, а также прибегнуть к ряду дополнительных мер для предотвращения заражения COVID-19.

После встречи с Патриархом Неофитом и Священным Синодом Болгарской Православной Церкви Борисов заявил, что не станет закрывать храмы на Пасху.

«Вы хотите, чтобы мы закрыли ворота и изгнали священников. Но есть многие люди, для которых этот Праздник – все, и для них жизненно важно быть в церкви. Поэтому я не могу этого сделать. От османского рабства Церковь спасла нас. С дисциплиной мы можем сделать все. Это зависит от нас. Но я не могу прийти с полицией и закрыть церкви», – передали слова премьер-министра в интернет-издании mediapool.bg.

Он договорился с болгарскими иерархами о том, что в этом году делегация Церкви не полетит в Израиль за Благодатным огнем, а выделенные на это средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Борисов отметил, что понимает чувства верующих, однако попросил, чтобы в этом году на пасхальное богослужение в храм пошли лишь те, для кого вера важнее здоровья.

«И у Гете есть чему поучиться, но есть Библия. И вначале говорится: "Без Господа вы ничего не можете сделать". Ну как я могу закрыть церковь, чтобы вы не могли молиться Тому, без Кого вы ничего не можете сделать», – подчеркнул он.

Источник: Inpress.ua
православие, Болгария
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