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В трех областях могут ввести комендантский час – мэр Ивано-Франковска

10.04.2020 / 12:17
Сейчас обсуждается введение комендантского часа в трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении

Прямая речь Марцинкива: "Было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и услышали такую ​​информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни".

Он пояснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.

Политик считает, что больше деталей станет известно 10 апреля.

Напомним: по состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

Источник

коронавирус, комендантский час
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