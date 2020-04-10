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На Буковине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об исцелении больных

10.04.2020 / 12:14
На Буковине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об исцелении больных
Черновицко-Буковинская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное шествие состоялось с мощами святых и иконами

На Буковине 9 апреля клирики Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход вокруг города Хотин с молебном об исцелении болящих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу епархии в Facebook, благочинный Хотинского района, настоятель храма в честь святителя Николая чудотворцы протоиерей Анатолий Мандрюк возглавил совершение крестного хода, во время которого священнослужители окропили границы города святой водой.

Молитвенное шествие состоялось с мощами святых и иконами.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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