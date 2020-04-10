На Буковине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об исцелении больных

На Буковине 9 апреля клирики Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход вокруг города Хотин с молебном об исцелении болящих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу епархии в Facebook, благочинный Хотинского района, настоятель храма в честь святителя Николая чудотворцы протоиерей Анатолий Мандрюк возглавил совершение крестного хода, во время которого священнослужители окропили границы города святой водой.

Молитвенное шествие состоялось с мощами святых и иконами.