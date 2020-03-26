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Аваков: комендантский час в Украине пока не нужен

26.03.2020 / 17:19
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в настоящее время принятых мер по недопущению распространения коронавируса в стране достаточно.

А также отметил, что  комендантский час возможен впоследствии, и лишь при определенных обстоятельствах.

"Комендансткий час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства", - сказал Аваков в среду, 25 марта, в комментарии журналистам.

Он отметил в этом контексте: "Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией".

Источник 

коронавирус, карантин, Аваков, комендантский час
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