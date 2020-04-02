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Аваков о авиасообщении: ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч

02.04.2020 / 16:47
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Об этом Аваков написал в Facebook

Прямая речь: "Картинка: Прибыл рейс из Бали-Катара – шум скандал, возмущения, "попираются права", неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации.. нервы людей.. человека с высокой температурой везут в больницу на анализ.. женщина на 8-м месяце беременности.. разбегающийся прямо из обсервационного автобуса люди..

Людей жалко, они устали, пограничников жалко – на них вымещается бестолковая злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями.. в отеле Казацкий идиоты-организаторы приема отключили отопление.. включаем..

Заказываю в погранслужбе табличку- аналитику, к ночи получаю – и .. хочется материться… И вот почему:

13-го марта президент Зеленский обратился к Украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетели из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта(!!!)..

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и ..потребовали их возвращать!

Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???

Так нельзя.. это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…

Ведь понятно же почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест.. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?..

Из этих дней авиа-чартерной истерии и инцидентов - несколько выводов:

- МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка.

- Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Неповиновение – санкции ст. 325 КПК ( наслідки неприбуття потерпілого - ред.)

- Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек..

Всем пассажирам рейса, тем не менее - желаю здоровья ! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша".

Напомним: пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Также туристов с Бали не выпускают из самолета, ожидая согласия на обсервацию и отказа от общения с журналистами.

Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.

В мире с 855 007 случаев заболевания новым коронавируса 42 032 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник

рейд, коронавирус, карантин, Аваков, обсервация
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