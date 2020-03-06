Конец обсервации: людей из "Новых Санжар" выпускали Зеленский с Аваковым

Об этом шла речь в выступлении Зеленского перед медцентром в Новых Санжарах

Прямая речь: "Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так, "быстрого реагирования". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и председателя Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздрав хочу поблагодарить, нашу прекрасную пани Скалецкую".

Зеленский обнял Скалецкую, заявив, что "не боится".

Президент поблагодарил ГСЧС, Красный крест, врачей, местную власть и пограничников.

Окончание обсервации оказалось событием дня, на которое прибыли не только местные и областные чиновники, но даже министры и президент

Он также поздравил и обнял одного из эвакуированных – парня Евгения, – который 5 марта праздновал День рождения.

Зеленский пошутил, что не имеет подарка, но может подарить, например, микрофон "СТБ". Президент заявил, что часы не носит, а то подарил бы часы. Он начал спрашивать у присутствующих чиновников, нет ни у кого часов. Все показали руки, что нет.

Но в конце концов для Евгения нашли президентские часы, которые Зеленский вручил парню.

Президент также подарил два мяча мальчикам и два розовых медведя девочкам, которые были на обсервации.

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.

В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.

Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.

В то время министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

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