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Минздрав: срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать

24.02.2020 / 10:23
Минздрав: срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать
Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев составит 14 дней.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 23 февраля.

Отвечая на вопрос журналистов о якобы более длинном инкубационном периоде коронавируса, Ляшко сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Он также сообщил, что состояние иностранной гражданки, которой в обсервации в Новых Санжарах понадобилась помощь гастроэнтеролога, стабильное.

Прямая речь: "Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами".

Напомним, 22 февраля власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней. Так, у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что инкубационный период нового коронавируса Covid-19 составляет 14 дней, и мировые ученые его не увеличивают.

Источник 

коронавирус, Минздрав, Новые Санжары, обсервация
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