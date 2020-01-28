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Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 2,014 тыс.

28.01.2020 / 10:23
В мире по состоянию на 26 января 2020 года зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 56 с летальным исходом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, помимо Китая, заболевания зафиксировано в 10 странах мира.

В министерстве отметили, что из трех зарегистрированных в Украине подозрений на коронавирусную инфекцию по результатам лабораторного исследования в двух случаях подтвержден грипп, диагностика третьего случая продолжается.

Напомним, с 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

В декабре 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (nCoV). Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

Источник

коронавирус, Китай, Минздрав
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