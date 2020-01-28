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Епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории

28.01.2020 / 10:24
Епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
На своей странице в Фейсбук владыка опубликовал видео и фотографии, сделанные во время молитвенного шествия в Черногории

В Черногории православные христиане как никогда нуждаются в молитвенной поддержке.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба), который сослужил митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию в день памяти святого Саввы Сербского, 27 января, в женском монастыре «Савина Главица» около города Будва (Черногория).

«Дорогие братья и сестры! Православные украинцы! Давайте поддержим нашими молитвами православных наших братьев и сестер в Черногории. Они сейчас как никогда нуждаются в этой молитвенной поддержке. Мы едино тело Христово, в котором нет ни элина, ни иудея, ни черногорца ни украинца, а все и во всем Христос», - сказал епископ Виктор.

На своей странице в Фейсбук владыка опубликовал видео и фотографии, сделанные во время молитвенного шествия в Черногории.

«В Будве стал участником молитвенного шествия в защиту православных храмов и монастырей. Невероятные ощущения. Тысячи людей в один голос поют: «Не дамо светине» (Не отдадим святынь). Живая вера и единый дух», - написал он.

Как сообщалось, в Черногории тысячи верующих проводят молитвенные шествия против закона о религиозной собственности, который раскритиковала Сербская Православная Церковь.

ВИДЕО

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черногория
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