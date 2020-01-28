В аэропорту "Борисполь" не зафиксированы пассажиры с признаками заражения "уханьским" коронавирусом

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Рекомендации Министерства здравоохранения, которые они нам направляли, информируют: симптомы коронавируса очень похожи на широкое поле респираторных заболеваний. Поэтому говорить, что у людей это именно коронавирус, нельзя. Но к пограничникам к настоящему времени никто не обращался за медпомощью из-за ухудшения их самочувствия или мы наблюдали, что у человека – явные признаки ОРВИ", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 27 января, днем.

Спикер ведомства подчеркнул, что на прошлой неделе Минздрав Украины проинформировал Госпогранслужбу о ситуации с распространением вспышки коронавируса в направлении Китая и Таиланда. Эта информация безотлагательно была передана подразделениям на государственной границе, в том числе тем выполняющим задачи в аэропортах.

"Как известно, в пятницу был создан координационный штаб от Министерства здравоохранения, в который входят также представители Государственной пограничной службы. По решению этого координационного штаба представители гуманитарно-карантинных подразделений на прямых рейсах из Китая осуществляют температурный скрининг пассажиров. Это мы видели на рейсе вчера (воскресенье – ИФ) в аэропорту "Борисполь". Отмечу: это осуществляют именно представители санитарно-карантинных подразделений под эгидой Минздрава, поскольку это не задача Госпогранслужбы, у нас нет таких специалистов", - пояснил Демченко.

По его словам, в то же время пограничники наблюдают за пассажирами и если видят, что у них наличие признаков заболевания, советуют обратиться к медицинским работникам. Кроме того, если люди будут обращаться с жалобами на состояние здоровья, пограничники будут вызывать в аэропорты медработников, которые уже там находятся, или из ближайшей больницы.

Демченко подчеркнул, что такие же действия пограничники могут предпринимать на автомобильных или железнодорожных пунктах пропуска.

"Все наши подразделения проинформированы о распространении этого заболевания. Конечно, не исключено, что если у пограничников будут какие-то подозрения к гражданам по их состоянию здоровья на автомобильных или железнодорожных пунктах пропуска, мы исключительно такие же действия можем проводить. Соответственно, идет наблюдение", - отметил спикер.

Он напомнил, что прямые рейсы из Китая в Украину проходят исключительно через столичный аэропорт "Борисполь", их несколько в неделю, все они прибывают из курортного города Санья, куда, как правило, ездят отдыхать украинцы.

Напомним, с 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

В декабре 2019 года в г. Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (nCoV). Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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