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Киевский горлабцентр Минздрава: выявленный в Украине коронавирус не китайский

28.01.2020 / 11:15
Выявленный в Украине методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) коронавирус не китайский, заявляет Киевский городсткой лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Об этом лабораторный центр сообщил на своей странице в сети Фейсбук, отвечая на комментарии пользователей к сообщению о результатах исследований 67 образцов, проведенных центром методом ПЦР.

По результатам исследований по которым были получены 12 положительных результатов, в том числе грипп А(H1N1) подтвержден в трех случаях, грипп А нетипический – в одном случае, грипп В – в трех, аденовирус - в двух, по одному разу были подтверждены бокавирус, короновирус и риновиру.

"Нет, не китайский (коронавирус — ред.)", - сообщил лабораторный центр.

Источник

коронавирус, Китай, полимеразная цепная реакция
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