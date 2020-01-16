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В УПЦ увидели в церковном расколе Черногории аналогию с Украиной

16.01.2020 / 14:41
В УПЦ увидели в церковном расколе Черногории аналогию с Украиной
Михаил Дедеич / Sputnik Србијa Источник: Центр информации УПЦ
В Черногории проходят многотысячные протесты против закона о религиозных объединениях, который может лишить собственности Сербскую Православную Церковь

Ситуация с возможным предоставлением автокефалии раскольнической церковной структуре в Черногории и принятие властью антицерковных законов на фоне многочисленных протестов народа похожа на действия последователей Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя заявление главы непризнанной Черногорской Церкви о Мираша Дедеича о возможном получении Томоса от Константинополя.

«Показательно, что черногорский раскольник Мираш Дедеич, (глава раскольнической структуры в Черногории и бывший клирик Константинопольского патриархата, ныне отлученный Фанаром) излагает те же аргументы, что и Филарет у нас, а ныне и ПЦУ. Как в Украине, Филарет и иже с ним выступали за принятие закона о переименовании нашей УПЦ, так и черногорский раскольник ратовал за принятие у них закона о лишении местной канонической Церкви собственности», - написал протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, логика действий непризнанных церковных структур, как в Украине, так и в Черногории, является одинаковой.

«Несмотря на то, что Варфоломей недавно заявил, что никогда не даст автокефалии Черногории, все равно Дедеич утверждает обратное. И почему-то нет веры Патриарху Варфоломею после всего того, что он натворил в Украине», - отметил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что «Черногорская Православная Церковь во главе с Мирашем Дедеичем в этой стране является подавляющим меньшинством - около 15 приходов, но ее поддерживает власть. Каноническая Церковь - многолюдна и имеет много приходов, но местная власть ее игнорирует. И это хорошо. Церковь должна быть с людьми, а не с властью».

Как сообщалось ранее, в Черногории проходят многотысячные протесты против закона о религиозных объединениях, который может лишить собственности Сербскую Православную Церковь.

Закон предусматривает, что религиозные общины в Черногории должны будут доказывать свое право собственности на имущество, которое было построено до 1918 года.

Сербская Церковь в Черногории, которая владеет 66 преимущественно средневековыми монастырями, десятками церквей и другой недвижимостью, считает, что государство хочет конфисковать ее имущество.

Сербская Православная Церковь является самой многочисленной в Черногории, стране с населением 620 тыс. человек, в то время как намного меньшая Черногорская Православная Церковь остается непризнанной другими крупными церквями. В целом, в Сербской Православной Церкви насчитывается около 12 миллионов последователей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черногория
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