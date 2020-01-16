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Правительство установило количество населения Украины

16.01.2020 / 14:17
В результате комплексной методики правительство узнало количество населения в Украине, цифры обещают назвать в ближайшее время.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге 15 января

Прямая речь: "Мы установили численность населения в Украине. Использовали различные методики, они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами".

Отвечая на уточняющий вопрос Дубилет заверил, что погрешность при такой методике ниже чем при традиционной переписи. Министр высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Он анонсировал результаты пробной переписи, которые утвердили его в этом мнении. В то же время Дубилет отметил, что дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются.

Прямая речь: "У нас еще идут дискуссии по этому вопросу. Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую пилотную перепись в районе Киева. Они потрясающие относительно того, сколько людей просто не открывают двери. Очень большой бюджет пойдет просто в никуда (в случае проведения традиционной переписи -ред.), потому что очень многие люди не открывают дверь".

Напомним, 28 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин еще в 2019 году решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований.

Всеукраинскую перепись населения планировали провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

Источник

Кабмин, перепись, Дубилет
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