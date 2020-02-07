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Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства

07.02.2020 / 16:15
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства.

"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство", - сказал он на пресс-конференции в четверг, 6 февраля, в Киеве.

По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков.

"Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру", - заявил Дубилет.

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время, когда иностранные туристы из безвизовых стран имеют желание пребывать в Украине по истечению 90 дней, они вынуждены иметь для этого вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

"Мы сейчас пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид (на жительство – ред.) без необходимости иметь отдельную визу", - добавил он.

Источник

Кабмин, гражданство, Дубилет
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