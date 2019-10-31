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В Кабмине надеются до конца года отменить обязательность трудовых книжек

31.10.2019 / 12:17
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве написали законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек, неделю назад их "пустили в работу".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Я познакомился с главой Пенсионного фонда, он мне показал, как работает их электронная система. Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. У них, кстати, крутая система. Я говорю: "А почему мы тогда трудовые книжки до сих пор не отменили?"."Да как-то никогда не было политической воли". Я говорю: "Так давайте сделаем". Он говорит: "Давайте".

Я позвонил министру социальной политики (Юлия Соколовская, ред.), говорю: "Юля, тут такое дело. Давай отменим обязательные трудовые книжки". Она говорит: "Ну, давай". Я позвонил Милованову (Тимофей Милованов, министр экономики, ЭП), говорю: "Я знаю, что ты там реформируешь КЗоТ. Ты не против сделать трудовые книжки необязательными?". Он говорит: "Конечно, не против".

Так мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать", - рассказал Дубилет об идее отмены обязательных трудовых книжек.

"Мне нравится в нашем Кабмине то, что у всех правильные рабочие отношения. Я не знаю, но у меня такое впечатление, что так просто в прошлом Кабмине министры не могли друг другу звонить и быстро решать проблемы.

У нас в Кабмине могут быть немного разные идеологии, кто-то больше либертарианец (совокупность политических философий и движений, поддерживающих свободу как основной принцип, ЭП), кто-то меньше. Но такое впечатление, что система моральных ценностей у многих в порядке", - добавил он.

На вопрос, что будет после отмены трудовых книжек (на примере "Украинской правды"), Дубилет заявил:

"Вы приходите на работу в "Украинскую правду", а "Украинская правда" не требует у вас трудовую книжку. Паспорт и ИНН просит. Ей не нужно хранить бумажную копию, ставить какие-то штампики".

"Смотрите, это не отмена трудовой книжки, это опция. Вы все равно сможете попросить "Украинскую правду": "Поставьте мне в трудовой книжке штамп, мне так спокойнее". Но "Украинская правда" не будет обязана хранить эти документы. Она не будет связано требовать их", - пояснил министр.

Источник

Кабмин, Дубилет, трудовые книжки
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