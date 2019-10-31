Войти | Зарегистрироваться
15:33

четверг,
31 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рада запретила вырубку леса на склонах Карпатах

31.10.2019 / 15:23
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".

Соответствующий законопроект №0873 поддержал 301 народный депутат при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон совершенствует меры по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.

Закон в целом вносит изменения в законы «О природно-заповедном фонде Украины» и «О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в елово-буковых лесах Карпатского региона».

Этими изменениями, в частности, запрещается проведение рубок главного пользования в хозяйственной зоне национальных природных парков, в заказниках, проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона; определяется содержание терминов «елово-буковые древостои», «сплошные рубки», «рубки формирования и оздоровления лесов».

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2018 года приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)». В прошлом созыве Рады этот законопроект был под номером 6749.

Источник 

ВР, Карпаты, вырубка леса
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.