Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

"Печерский районный суд города Киева по ходатайству следственных Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета Министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 грн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, чиновник был задержан 4 февраля за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Источник