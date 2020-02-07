Кировоградская ОГА без ведома верующих перерегистрировала две религиозные общины УПЦ

Кировоградская областная государственная администрация без согласия и ведома верующих тайно перерегистрировала две религиозные общины Александрийской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп заявил в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале епархии.

Владыка призвал всех священников проверять состояние своих религиозных общин в Едином государственном реестре, поскольку «в какой-то момент может оказаться, что община перерегистрирована».

«Недавно нами была получена достоверная информация о том, что, согласно распоряжению нашего Кировоградского губернатора Андрея Балони, наши две общины, а именно Свято-Покровская община села Чечелиевка Петровского района и Свято-Николаевская община Александровского района, были переведены в другую юрисдикцию. Были изменены реестры юридических лиц и внесена уже совсем другая информация: сменены руководители», - сообщил правящий архиерей епархии.

Как отметил иерарх, регистрацию религиозных общин изменили без ведома верующих и речь идет об очередном захвате.

Он напомнил, что конфликты вокруг этих приходов продолжаются уже почти год и за это время верующие пережили непростые ситуации.

«Областной администрацией даже была инициирована работа комиссии, которая звучит «по соблюдению законности в религиозных отношениях». Но, к сожалению, мы столкнулись с явлением, которое меня просто поражает: мы из доступных источников информации узнаем, что наши общины переформатированы, изменили своих руководителей и даже свое название», - рассказал, в частности, владыка.

Архиепископ Боголеп отметил, чтов какой-то момент вдруг оказалось, что «с помощью таких вот процедур, которые внешне имеют определенную законную силу и с точки зрения чиновников носят правильный формат, вы (религиозные общины и настоятели – ред.) избавитесь регистрации и даже не будете знать, что вы уже не настоятель, или ваша религиозная община перерегистрирована».

«Мы никому ничего не запрещаем: стройте свой храм, организуйте свое богослужение, налаживайте богослужебную жизнь. Но так хитро мимикрировать и превращать наше имущество в свое, наши общины - в свои общины, кроме как рейдерством я назвать не могу», - сказал, в частности, владыка.

Подчеркнув, что перерегистрированные общины не переходили в какую-то новую структуру, управляющий Александрийской епархией обратился ко всем верующим с просьбой о молитвенной поддержке и участии в сложившейся ситуации.

«Мы будем обращаться в соответствующие органы правопорядка, будем в процессе отстаивать свои убеждения, свои интересы и свою правоту. Время страха, запугивания и какого-то паралича у нас уже прошло. Прихожане и настоятели этих храмов настроены очень и очень решительно. Мы не дадим в обиду святыни, не дадим формальным рейдерским захватом менять нашу жизнь. Мы остаемся законопослушными гражданами нашей страны, мы требуем, чтобы наши интересы были услышаны и, если необходимо, мы оставляем за собой право говорить об этом в других форматах - не только в таких видеообращениях или каких-то письмах и постоянных жалобах, которые мы уже сотнями направили в администрацию и не получили никакой реакции. Очевидно, надо более активно отстаивать в законном русле свои интересы и справедливость. <...> Мы не боимся - мы молимся и будем с уверенностью смотреть в завтрашний день», - подытожил архиепископ Боголеп.