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В "Слуге народа" заявили, что возможно за рынок земли будут голосовать в феврале

16.01.2020 / 13:46
Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в феврале 2020 года.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук, сообщает Радио НВ.

"Я могу сказать, когда это [процесс запуска рынка земли, - ред.] Может начаться - в феврале. Я пока не вижу сигналов, мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких внеочередных заседаниях", - рассказала нардеп.

Кроме этого, Кравчук пожаловалась на "поправочный спам" по "земельного" законопроекту через более 4 тысяч предложенных к нему поправок. По ее словам, это делается с целью "затягивание времени".

Напомним: 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Зеленский также предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

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земля, ВР, рынок земли, Евгения Кравчук
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