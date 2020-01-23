Арахамия: закон о рынке земли может быть принят в начале февраля

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле - ИФ) в Раде, и рынок земли, наконец, появится", - сказал он в среду в кулуарах Украинского дома в Давосе, организованного при поддержке Фонда Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

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