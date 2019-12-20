Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина"

Прямая речь: «По поводу принятия рынке земли...Это не может быть быстрым процессом и следует отдать должное, что есть понимание между различными политическими силами в парламенте.

Сегодня подписан меморандум всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого важного, очень важного законопроекта ко второму чтению".

Напомним: 6 декабря Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

17 декабря, накануне второго чтения, под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.

Во время митинга против закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.

Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.

Президент Владимир Зеленский в митинге против закона о рынке земли увидел одни лишь политические лозунги и "сопротивление старых элит".

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