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Мельничук: В Україні запровадять дворічний експеримент з управління багатоквартирними будинками

25.11.2024 / 16:25
В Україні запровадять дворічний експеримент зі створення, впровадження та забезпечення роботи Системи управління багатоквартирними будинками.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок реалізації експериментального проекту та порядок ведення системи управління багатоквартирними будинками під час його реалізації уряд затвердив на пропозицію Міністерства розвитку громад та територій на своєму засіданні 22 листопада.

Метою проекту названо запровадження уніфікованого та цифровізованого підходу до процесу прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку під час здійснення управління ним.

Задля централізованого накопичення та обробки інформації про управління багатоквартирними будинками передбачається створення відповідного реєстру. У ньому, зокрема, будуть дані про:

  • обʼєднання співвласників багатоквартирних будинків;
  • про управителів багатоквартирних будинків;
  • про осіб, які пройшли професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)",
  • про органи сертифікації персоналу за цією професією;
  • інформація, власне, щодо управління будинками.

Зазначається, що реалізація проєкту сприятиме розширенню можливостей доступу співвласникам до інформації про технічний стан спільного майна у будинку та їхньої участі у прийнятті спільних рішень щодо управління будинками.

Мельничук
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