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В Одессе состоялись Рождественские чтения, посвященные 500-летию «Нобельского Евангелия»

16.01.2020 / 13:21
В Одессе состоялись Рождественские чтения, посвященные 500-летию «Нобельского Евангелия»
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Чтения организованы совместно Одесской епархией Украинской Православной Церкви и Одесской национальной научной библиотеки

В Одесской национальной научной библиотеке 15 января состоялись Рождественские чтения, которые были посвящены 1075-летию от начала правления княгини Ольги и 500-летию создания «Нобельского Евангелия» - старейшей рукописи Полесья.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в работе XIX Рождественских чтений приняли участие глава Синодальной комиссии «Церковь и культура», настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря игумения Серафима (Шевчик) и преподаватели Одесской духовной семинарии протоиереи Димитрий Предеин и Андрей Николаиди.

Перед началом работы собрания прозвучали классические музыкальные произведения известных композиторов в исполнении воспитанников одесской специализированной музыкальной школы имени профессора П. Столярского.

Чтения открылись вступительным словом Генерального директора библиотеки Ирины Бирюковой, которая раскрыла значение данного научного форума, много лет объединяющего представителей научной и творческой интеллигенции, богословов, священнослужителей, писателей, журналистов и деятелей культуры. Затем прозвучали выступления, связанные с заявленной тематикой.

Чтения организованы совместно Одесской епархией Украинской Православной Церкви и Одесской национальной научной библиотеки.

*** «Нобельское Евангелие», написанное в 1520 году в селе Нобель (ныне Заречненского района Ровенской области), сохранилось в единственном экземпляре, и оно старше на 41 год Пересопницкого, которое признано украинской Первокнигой. Находится Евангелие в Вильнюсе в библиотеке Академии наук Литвы.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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