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Иран игнорирует запросы Украины о доступе к "черным ящикам" самолета МАУ

16.01.2020 / 13:15
Украинская сторона не получила ответы на два запроса к Ирану с просьбой получить доступ к "черным ящикам" сбитого над Тегераном украинского самолета и о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке.

Об этом заявила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полины Чиж на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает "Интерфакс-Украина"

Чиж отметила, что после информации от иранской стороны о том, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть лишь в определенных лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

Прямая речь Чиж: "15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал "черные ящики" и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь.

Они (Иран – ред.) сейчас говорят, что их эксперт, как было обещано, 15 января, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому вчера нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки нашими экспертами. Ответ пока не получен".

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательства в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и подобному.

Напомним, Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран, Чиж
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