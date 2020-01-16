Днепровский бизнесмен и авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности

Днепровский бизнесмен и авторитет Александр Петровский, известный по прозвищу «Нарик», который стоял во время церемонии по подписанию Томоса об автокефалии рядом с экс-президентом Петром Порошенко, получил грамоту от предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники.

На грамоте с подписью Епифания от 10 января написано: «За возрождение духовности в Украине, преданности идеалам добра и значительный взнос в общее благо».

Петровского наградили орденом святителя и чудотворца Николая, о чем также сказано в грамоте.