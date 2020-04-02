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В Киеве верующие УПЦ купили аппарат ИВЛ для Городской клинической больницы №10

02.04.2020 / 17:25
В Киеве верующие УПЦ купили аппарат ИВЛ для Городской клинической больницы №10
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Медики поблагодарили настоятеля храма свв. бессребреников Космы и Дамиана Римских при Национальном институте рака Евгения Милешкина и прихожан за оказанную поддержку в приобретении необходимых материалов и оборудования

В Киеве духовенство Украинской Православной Церкви совместно с прихожанами приобрели аппарат ИВЛ, спецодежду, а так же организовали развозку медиков паллиативного отделения 10-й больницы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук волонтера Александра Брусиловского, медики поблагодарили настоятеля храма свв. бессребреников Космы и Дамиана Римских при Национальном институте рака Евгения Милешкина и прихожан за оказанную поддержку в приобретении необходимых материалов и оборудования.

«Испытывать благодарность, - значит радоваться не только полученному дару, но и доброте дарящего. И мы радуемся, что рядом с нами, в такое непростое время, находятся люди, которым «не всё равно», которые непрестанно интересуются и активно принимают участие в оказании помощи другим. Они помогли нам в приобретении перчаток, спец. одежды, защитных очков, масок, питьевой воды и некоторых расходных материалов для работы медицинского персонала нашего отделения, и организовали транспортную развозку работников нашего отделения», - отметили медики.

Как сообщалось ранее, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определенных как опорные для приема больных коронавирусом.

Источник: Inpress.ua
упц
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