Мэр Житомира сказал, что пасхальные куличи будут освящать на хлебзаводах

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил, что пасхальные куличи будут освящать еще во время производства на местных хлебзаводах.

Такое решение мэрия Житомира приняла 2 апреля, введя дополнительные ограничения на время пасхальных праздников, сообщает zaxid.net.

«Чтобы не подвергать людей опасности, ввели дополнительные ограничения во время празднования Пасхальных праздников и поминальных дней. Согласовали с Советом христианских церквей Житомира и Житомирской области организовать прямые трансляции Пасхальных богослужений на телеканалах. Договорились с хлебозаводами об освящении куличей на производстве (в торговых сетях можно будет купить уже освященные). Закрываем для посещения кладбища, находящиеся на территории Житомирского городского ОТО», - заявил Сергей Сухомлин.

Он также уточнил, что пасхальные праздничные богослужения из всех городских церквей будут транслировать онлайн. В городе сформируют мобильные группы, которые будут следить за порядком на кладбищах.