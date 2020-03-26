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В киевских больницах готовят отдельные палаты для VIP-пациентов – СМИ

26.03.2020 / 16:47
Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов".

Об этом пишет Bihus.Info, которое ссылается на копию документа

Причина выдачи такого приказа в документе не объясняется, но очевидно, что ею стало распространение коронавируса. В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути - это все чиновники высокого уровня страны.

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В определенном Департаментом списке - 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Журналисты также отмечают, что заведениям еще приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Специальные требования Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из "наиболее квалифицированных медицинских работников".

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определен, как "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

В то же время журналисты отмечают, что в круг "особых" больных персональными распоряжениями может попасть более широкий круг лиц.

Источник

коронавирус, VIP-пациент, инфекционные больницы
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