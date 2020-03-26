В РПЦ рассказали, как Церковь боролась с эпидемиями прежде

Церковь сталкивалась с эпидемиями прежде, тогда были изданы предписания, которые помогли остановить болезнь.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в интервью для РИА «Новости».

«Есть, например, книга, называемая «Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями». Ее автор — преподобный Никодим Святогорец. Вот что он пишет в толковании на 28-е правило VI Вселенского Собора: «И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащения больных такой способ… Они должны класть Святой Хлеб в какой-нибудь священный сосуд, из которого больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец». На этом прецеденте основано предписание протирать лжицу после каждого причастника платом, смоченным спиртом, а затем окунать ее в воду. Но наши горе-ревнители возомнили себя более православными, чем преподобный Никодим Святогорец», - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что в «Настольной книге для священно-церковнослужителя» Булгакова, изданной в 1900 году, «содержатся предписания, касающиеся причастия в случае появления «заразительной болезни, например, дифтерита, оспы, легко могущей переходить к другим при причащении через лжицу и покровец». Эти предписания тоже были учтены при составлении инструкции».

Владыка Иларион рассказал о мерах, которые предпринимает Церковь сегодня.

«Имеется общая инструкция, утвержденная Священным Синодом 17 марта. Она предписывает соблюдение строгих гигиенических и санитарных мер. В частности, при причащении обтирать ложку пропитанным спиртом платом, а затем окунать ее в воду, преподавать запивку по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде, для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки, уста каждого причастника отирать бумажными салфетками. Причастникам предписано воздерживаться от целования Чаши», - сказал он.

Архиерей напомнил, какие решения были приняты на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«На последнем заседании Синода Украинской Православной Церкви было принято Обращение, в котором содержатся следующие рекомендации верующим: сохранять спокойствие и не поддаваться панике; усиленно молиться (утвержден текст молитвы и прошений на сугубой ектении); внимательно относиться к решениям и рекомендациям властей. Епархиальным архиереям рекомендовано в случае ухудшения ситуации согласовывать свои действия с Предстоятелем УПЦ.

Констатировано, что храмы остаются открытыми, в них будет совершаться весь богослужебный чин, а также регулярные водосвятные молебны и церковный звон в связи с эпидемией. Дано разрешение на причастие и исповедь в течение всего дня, группами по 10 человек, и на проведение богослужений на открытом воздухе — во избежание скопления народа», - подчеркнул митрополит Иларион.