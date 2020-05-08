Ляшко: коронавирус показал ошибку идеи финансирования больниц "за пациентом"

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет Liga.net

Прямая речь: "Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому, что там нужно финансировать готовность к реагированию.

Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовился к такому количеству инфекционной болезни...

Мы строим мирную систему, мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли".

По словам Ляшко, в Европе тоже столкнулись с этой проблемой: никто не ожидал такого количества больных – и медицинская система оказалась не готовой к реагированию на эпидемию.

Гости программы "Право на власть" в этот четверг говорили уже из студии, а не по видеосвязи.

Министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что медицинская реформа, начатая командой Ульяны Супрун, "не адаптирована к украинским реалиям", и она "не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".

Напомним: 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон №6327 для запуска медреформы. Его подписал пятый президент Петр Порошенко.

В конце января 2018 года медреформа стартовала.

1 апреля 2020 года стартовал второй этап медреформы: больницы после его завершения будут получать средства на лечение пациентов по договору с Нацслужбой здоровья.

С 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц и расширят список бесплатных услуг.

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