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С помощью мобильного приложения теперь можно участвовать в акции #молимсязаврачей

08.05.2020 / 22:04
С помощью мобильного приложения теперь можно участвовать в акции #молимсязаврачей
Молитва о врачах
Скачать приложение можно бесплатно

Создатели молитвослова для мобильных устройств присоединились к акции для поддержки врачей, которые борются с коронавирусом.

Как сообщает «ФОМА», в новой версия мобильного приложения «Молитвослов с аудио для всех», можно участвовать в акции журнала «Фома» #молимсязаврачей.

В новой версии есть более 400 молитв и 100 аудиоверсий, которые доступны даже без подключения интернета.

Скачать приложение можно бесплатно.

 На странице акции #молимсязаврачей опубликованы тексты двух особых молитв, а также большой список с именами людей. Пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи.

Молитвы, размещенные на странице акции, предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять как имена православных верующих, так и инославных.

Источник: Inpress.ua
молитва
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