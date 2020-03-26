Войти | Зарегистрироваться
19:26

четверг,
26 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям

26.03.2020 / 17:53
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
В Одесской области в Беляевке православная молодежь подключилась к оказанию помощи людям в условиях карантина

В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям и многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу Молодежного отдела Одесской епархии в Фейсбук, молодежный актив Свято-Иверского мужского монастыря во главе с руководителем протоиереем Иоанном Скалозубом посетил пенсионеров и многодетную семью.

«Эти люди в условиях нынешнего карантина в городе не имеют возможности выйти в магазин за продовольствием. Всем им были переданы продуктовые наборы», - говорится в сообщении.

Молодежный актив Свято-Троицкого собора во главе с руководителем протоиереем Константином Бацуевым начали раздачу продуктовых наборов и защитных масок нуждающимся прихожанам преклонного возраста, а также обратившимся за помощью пенсионерам.

В Одесской области в Беляевке православная молодежь подключилась к оказанию помощи людям в условиях карантина. В помещении воскресной школы Свято-Успенского храма ребята начали пошив масок для прихожан.

Источник: Inpress.ua
одесса, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.