В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям и многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу Молодежного отдела Одесской епархии в Фейсбук, молодежный актив Свято-Иверского мужского монастыря во главе с руководителем протоиереем Иоанном Скалозубом посетил пенсионеров и многодетную семью.

«Эти люди в условиях нынешнего карантина в городе не имеют возможности выйти в магазин за продовольствием. Всем им были переданы продуктовые наборы», - говорится в сообщении.

Молодежный актив Свято-Троицкого собора во главе с руководителем протоиереем Константином Бацуевым начали раздачу продуктовых наборов и защитных масок нуждающимся прихожанам преклонного возраста, а также обратившимся за помощью пенсионерам.

В Одесской области в Беляевке православная молодежь подключилась к оказанию помощи людям в условиях карантина. В помещении воскресной школы Свято-Успенского храма ребята начали пошив масок для прихожан.