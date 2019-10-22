«Давление Трампа на Украину» или «услуга за услугу»?

Оппоненты Дональда Трампа называли это не иначе как «давление на Украину».

Трамп задержал предоставление военной помощи украинцам, критически необходимой для противостояния российской агрессии, чтобы добиться расследования деятельности своего оппонента демократа Джо Байдена. В Палате представителей целую неделю проходило слушание чиновников и дипломатов, которые свидетельствовали об этом «давлении» в закрытом режиме.

Однако на прошлой неделе, после откровений руководителя аппарата Белого дома Мика Малвени, в СМИ появилось другая формулировка, которую моментально подхватили комментаторы и политики, особенно приверженцы Трампа, - «услуга за услугу»...

Появилась она якобы случайно. На пресс-конференции один из журналистов задал Мику Малвейни несколько вопросов относительно задержки военной помощи Украине, придя к выводу: «То, что вы описали – это quid pro quo. Финансирования (Украины) не будет, пока не будет проводиться расследование относительно сервера Демократической партии». На что Малвейни ответил: «Мы все время прибегаем к этому в международной политике. (...) Должно быть политическое влияние в международной политике. Выборы имеют последствия». Через час Малвейни отрицал это сенсационное признание, мол, он не использовал слова quid pro quo, журналист все истолковал по-своему.

Умная фраза quid pro quo, которая означает на латыни «то за это», то есть «услуга за услугу» (термин из сферы торговли) моментально распространилась в информационном пространстве США. Так, будто ее запустили из «темников». И эта формулировка немного меняет подход к «украинскому вопросу».

Из нее следует, что Украина – вовсе не жертва «давления», а соучастница деяний Трампа. Услуга за услугу, «мах на мах»... Вы нам деньги – а мы вам скальп Байдена... Одним словом, торговая сделка... И к этому, как отметил Малвейни, США в межгосударственных отношениях прибегают довольно часто.

Хотя Малвейни категорически отказался от своих слов, послевкусие осталось...

Аналитики, которые отслеживают стратегию защиты Трампа в деле импичмента, отмечают несколько ее направлений. The Washington Post разделяет попытки обесценить политический вред от действий Трампа на несколько групп: уже опровергнутые; такие, что отвлекают внимание; возражения.

К опровергнутым тезисам газета относит заявления сторонников Трампа, в частности, о том, что стенограмма его разговора с Владимиром Зеленским была неточной или что никакого давления не было.

Среди «возражений» - утверждение самого Трампа, что якобы разговор с украинским президентом 25 июля был идеальным, а также тезис о том, что он имеет право требовать расследований относительно коррупции, даже если это касается выборов.

Наиболее интересными выглядят попытки переключить внимание общественности на другие детали этого дела. Например, один из «расследователей», председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф - сам нечист на руку; разоблачитель, который рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - пристрастное лицо и даже специально подосланный шпион; Байдена надо вывести на чистую воду; Украина наконец получила помощь; демократы боятся выборов 2020 года; они уже сели в лужу, когда обвинили Трампа в сговоре с Россией относительно ее вмешательства в выборы 2016 года.

В контексте «отвлекающих» маневров защиты Трампа изменение формулировки «давление» на «услуга за услугу» не выглядит случайным. Тем более, что тот же Малвейни заявил, что помощь Украине якобы сдерживалась из-за коррупции в стране. / Такая тактика – когда адвокат в суде пытается показать негативные стороны пострадавшего, чтобы выгородить обвиняемого, - хорошо известна юристам и любителям детективов.

А как вести себя Украине в этой ситуации?

Наверное, нам следует отрицать и «давление», и quid pro quo. Это не наша игра, и нам стоит держаться от нее как можно дальше.

Владимир Ильченко

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