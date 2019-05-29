В Черновицкой области аферист, выдавая себя за монаха, обманывает верующих

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12:53
Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат
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12:29
Онлайн-петиция за признание Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч голосов
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11:56
Премьер Греции объявил досрочные выборы после поражения на выборах в Европарламент
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11:18
Европарламент объявил результаты выборов
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10:47
Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном
- 12:53
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11:56
АМКУ открыл дело относительно антиконкурентных действий НКРЭКУ
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15:12
В ЕС и ЕИБ рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время
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14:48
Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 11 млрд куб. м
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11:55
"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей
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09:27
Итоги первого квартала для украинской экономики: высокие цены и дешевая нацвалюта
- 11:56
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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17:53
Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace
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Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton
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Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке
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Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке
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Катя Осадчая с мировыми звездами покоряет Канны в платье от украинского дизайнера (фото)
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