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В Черновицкой области аферист, выдавая себя за монаха, обманывает верующих

29.05.2019 / 13:52
В Черновицкой области аферист, выдавая себя за монаха, обманывает верующих
«Монах» Илья Источник: Центр информации УПЦ
В своем доме «монах» переделал хлев под молитвенное помещение

«Монах» Илья из села Стерче Глыбокского района Черновицкой области – аферист.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию.

«Парень Илья выдает себя за монаха-архимандрита, который снимает порчу, сглаз и «удовлетворяет» любые религиозные потребности верующих. Также ходит по селам и предлагает свои услуги», – сказано в сообщении от 29 мая.

В своем доме «монах» переделал хлев под молитвенное помещение, где все украсил иконами и принимает людей. Образ великомученика Пантелеимона аферист обвесил крестиками и цепочками, выдавая его за «чудотворный». Таким образом Илья привлекает доверие людей.

«Он не является монахом и никакие религиозные обряды как священнослужитель совершать не может. Будьте осмотрительны», – отмечается в сообщении.

Источник: Inpress.ua
аферист, Буковина, УПЦ
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