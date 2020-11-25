ЕС закупит у Moderna 16 миллионов доз вакцины против коронавируса

Об этом 24 ноября во время видеообращения заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Полный текст ее выступления доступен на мультимедийном портале ЕС.

«Вакцинация может помочь завершить пандемию и преодолеть этот вирус. У меня хорошие новости. Я счастлива объявить, что завтра мы заключим новый контракт для обеспечения новой вакцины против COVID-19 в нашем портфолио вакцин. Этот контракт позволит нам купить в 160 млн доз вакцины, которая производится Moderna », - сказала Президент Еврокомиссии.

По ее словам, клинические испытания показали, что эта вакцина может быть высокоэффективной против COVID-19. Как только будет доказано, что эта вакцина является безопасной и эффективной, каждая из стран-членов ЕС получит ее одновременно и на одинаковых условиях.

«Moderna - это шестой контракт, который мы имеем с фармакологическими компаниями в нашем портфолио вакцин. Сейчас мы работаем еще над одним. Наше вакцинное портфолио будет одним из самых развитых в мире. Это открывает для европейцев доступ к наиболее многообещающим будущим вакцинам, которые находятся на стадии разработки. Безусловно, все вакцины из нашего портфолио пройдут очень внимательную оценку нашим Европейским медицинским агентством, они получат авторизацию и доступ на рынок только тогда, когда будут признаны безопасными и эффективными », - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что решающим фактором в процессе такой оценки вакцин является прозрачность.

«Пандемия коронавируса поражает нашу жизнь, многие люди болеют или потеряли работу. Сейчас многие европейцы обеспокоены тем, что они не смогут встретить семьи и друзей во время Рождества. В то время, когда ограничительные меры могут замедлить распространение вируса в этой очень тяжелой ситуации, мы все знаем, что только безопасная и эффективная вакцина сможет дать длительное и основательное решение для этой пандемии », - отметила Президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, стоимость антикоронавирусной вакцины от американской фармакологической компании Moderna может составлять от 25 до 37 долларов за дозу, в зависимости от объемов заказа. По заявлениям руководства этой компании, эффективность ее вакцины составляет более 94%.

По данным портала Worldometer, в мире зарегистрировано 59 570 462 случая коронавируса, в частности 14 031 11 летальных, выздоровели 41 237 829 человек.

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