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Цена вакцины от коронавируса компании Moderna составит 25-37 долларов

23.11.2020 / 11:47
Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в комментарии немецкой газете Welt.

"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", — заявил он.

Он также подтвердил, что компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. Переговоры с Еврокомиссией по началу поставок вакцины близки к завершению, добавил он, отметив, что до подписания соглашения осталось несколько дней.

Источник

коронавирус, вакцина, Moderna
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