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В Мининфраструктуры планируют до 2030 года заменить весь общественный транспорт на электрический

20.11.2020 / 17:18
В рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

 

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий 19 ноября во время Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктуру для них.

В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", - рассказал Криклий .

По его словам, совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Министр добавил, что ведомство "активно болеет и полностью поддерживает" продолжение действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложило много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары.

"Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов электрозарядних станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ГБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещения электрозарядних станций по всем дорогам общего пользования, в том числе, и местных", - отметил Криклий.

Источник

транспорт, Мининфраструктуры
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