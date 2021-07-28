Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогам

Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и будет достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко в ответ на запрос Суспільного.

В частности, правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29/M-04/M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев;

M-06 - Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденном распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 ода №1581-р", - заявила Юрченко.

При этом правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек.

"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 года №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр", - резюмировали в министерстве.

Напомним: в Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

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