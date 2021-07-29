Зеленский о ценах на электроэнергию: С 1 августа "сюрпризов" для общества не будет

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Децентрализация", отвечая на вопросы журналистов.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не поднимались для людей", - сказал президент.

"Это фейковая информация что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют очень сильно понятие, потому что где-то для каких-то предприятий что-то растет, но я бы здесь не говорил об обществе.

Это вопрос очень серьезный и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа "сюрпризов" для общества не будет", - подчеркнул он, отвечая на ​​вопрос о вероятном повышении цен на электроэнергию для людей с 1 августа.

"Также хотел бы, чтобы власть на местах также понимала, что то, что мы предложили (годовой контракт на газ) по сравнению с мировыми ценами на газ - я считаю, что он (годовой контракт - ред.) лучший из всех цен, которые сегодня в принципе на территории всей Европы.

Я считаю, что местные власти также должны коммуницировать, что это выгодно, это правильно", - добавил глава государства.

"Об электроэнергии. Мы должны сделать, чтобы увеличение цен не было. Мое отношение к этому очень простое - сегодня 1,68 грн за кВт-час. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн.

И поэтому СНБО также будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для отдельных слоев населения", - подчеркнул Зеленскиц.

В то же время правительство намерено сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-час еще на месяц - до 1 сентября 2021 года: одобрение такого решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду.

Напоминаем: глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в министерстве настаивают на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для тех, которые потребляют больше, - другая.

Источник