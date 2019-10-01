Войти | Зарегистрироваться
15:41

вторник,
01 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Регулятор отказался снизить максимальные цены на электроэнергию

01.10.2019 / 14:43
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Об этом в своем Facebook сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины - Алексей Оржель.

Оржель заявил, что НКРЭКУ не взяла во внимание экономические факторы и не создала условий для получения потребителями справедливой цены за электроэнергию.

Он отметил, что средняя цена на уголь в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 стала на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 года, а курс доллара на данный момент на 13,3% меньше, чем было заложено в прогнозную оптовую цену электроэнергии на 2019 год.

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках.

Минэкоэнерго считает, что price caps должны быть пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями ", - отметил Оржель.

По мнению Андрея Геруса, нардепа от фракции Слуга Народа, снижение максимальных ценовых ограничений (price caps) было бы объективным и справедливым, ведь несмотря на падение цены на уголь, соответствующее пропорциональное понижение угольной электроэнергии не произошло.

Также он отметил, что эти ценовые изменения касались прежде всего угольных электростанций, которыми обладают ДТЭК (80% от всех), Центрэнерго и Донбассэнерго.

Такой комментарий относительно действий НКРЕКП он дал на своей странице Facebook.

Напоминаем: руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии".

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Источник 

цена, электроэнергия, НКРЭКУ, Оржель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.