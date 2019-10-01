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"Тотальная коррупция в "Укрзализныце": премьер обещает дать оценку менеджменту

01.10.2019 / 15:16
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "Укрзализныця" находится в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время правительство планирует дать оценку работе менеджмента компании.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 30 сентября.

По его словам, железная дорога находится в крайне плохом состоянии. "Она очень изношена, у нас каждый день горит какой-то локомотив", - сказал он.

"Я не буду описывать масштабы трагедии, мы сейчас разбираемся с тем, что там происходит, но состояние ее критическое, все очень плохо. Это в том числе из-за тотальной коррупции, отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, в ручном режиме отправляют локомотивы в своих интересах", - заявил Гончарук.

"Мы изучаем внимательно вопрос о качестве работы этого менеджмента, я думаю, что в ближайшее время мы дадим этому соответствующую оценку", - добавил премьер.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским.

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укрзализныця, Коррупция, Гончарук
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